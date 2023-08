Excedente da balança de pagamentos de Macau cai 23,4% em 2022

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) atribuiu a diminuição do excedente "às exportações de serviços turísticos terem descido em consequência da pandemia" de covid-19, de acordo com um comunicado.

As exportações de serviços caíram quase um terço em 2022, enquanto as importações de serviços subiram 6,4%, fazendo com que o excedente na balança de serviços encolhesse 42,3%, para 66,7 mil milhões de patacas (7,6 mil milhões de euros), referiu a AMCM.

As receitas da indústria dos casinos, o motor da economia da região administrativa especial chinesa, sofreram em 2022 uma queda de 51,4% em comparação com o ano anterior, para 42,2 mil milhões de patacas (4,9 mil milhões de euros).

A balança comercial de Macau registou um défice de 84,3 mil milhões de patacas (9,6 mil milhões de euros), menos 3,9% do que em 2021, graças a uma queda de 9,1% nas importações de mercadorias.

Quanto à balança de rendimentos, referente aos investimentos no estrangeiro, registou um excedente de 37,8 mil milhões de patacas (4,3 mil milhões de euros), uma melhoria face ao défice de 1,9 mil milhões de patacas (216,8 milhões de euros) no ano anterior.

Pelo contrário, a balança de transferências teve um saldo negativo de 9,4 mil milhões de patacas (1,1 mil milhões de euros) em 2022, o que ainda assim representou uma diminuição de 26,6%.

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas do comércio exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerado um dos mais amplos indicadores comerciais de um território.