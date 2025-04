Excedente da Segurança Social aumenta para 1.832,4 ME até março

De acordo com o documento da Direção-Geral do Orçamento (DGO), a despesa efetiva fixou-se em 8.780,3 milhões de euros, quando no período homólogo estava em 8.225,4 milhões de euros.

Por outro lado, a receita efetiva chegou aos 10.612,7 milhões de euros, valor que compara com os 9.645,5 milhões de euros registados no ano anterior.

Nos primeiros três meses do ano, destacam-se rubricas como o adicional à contribuição do setor bancário e o Adicional ao IMI (ambos 50%) e o complemento solidário para idosos (37,1%).

Já em sentido oposto aparecem, como exemplo, medidas excecionais e temporárias da covid-19 (-88,4%), que já foram sendo retiradas, e o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-94,3%).