Excedente da Segurança Social aumenta para 4.745,4 milhões de euros até setembro

De acordo com o documento divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO -- Direção-Geral do Orçamento), o valor acumulado até setembro é superior aos 4.308,3 milhões de euros reportados no período homólogo.

Até agosto, o excedente estava em 4.408,4 milhões de euros, pelo que se verificou um aumento face ao mês anterior.

A receita efetiva atingiu os 33.434,5 milhões de euros, enquanto a despesa efetiva se fixou nos 28.689,1 milhões de euros.

Destacam-se rubricas como as transferências da União Europeia referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência, que aumentaram 51,1% face ao período homólogo, bem como as despesas com o Complemento Solidário para Idosos, que subiram 42,6%.

Por outro lado, há áreas onde se verificou uma redução, como a despesa com o Rendimento Social de Inserção, que recuou 3,9% relativamente ao mesmo período do ano passado, e as medidas excecionais e temporárias referentes à pandemia covid-19, que têm vindo a ser descontinuadas e registaram uma quebra de 74,1%.