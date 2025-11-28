Excedente da Segurança Social aumenta para 5.462,9 milhões de euros até outubro

O documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO -- Direção Geral do Orçamento) mostra que o valor é superior aos 4.368,4 milhões de euros reportados em 2024.

Já a despesa efetiva fixou-se em 31.597,6 milhões de euros, acima dos 29.458,5 milhões de euros do ano passado.