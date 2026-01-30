Excedente da Segurança Social cresce para 6.732,3 milhões de euros no ano passado

Em 2025, a receita efetiva da Segurança Social situou-se em 46.119,4 milhões de euros, quando no ano anterior tinha sido de 42.192,1 milhões de euros.

Por sua vez, a despesa efetiva contabilizou 39.387,1 milhões de euros em 2025, superior aos 36 655,8 milhões de euros de 2024.

No período em análise, destacam-se rubricas como subsídios correntes -- programas operacionais (88,9%), subsídio de apoio ao cuidador informal (37,4%), complemento solidário para idosos (34,3%) e ações de formação profissional (34%).

Em sentido oposto aparecem o complemento excecional de pensão (-98,8%), o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-90,3%) e as medidas excecionais e temporárias face à covid-19 (-55,9%).