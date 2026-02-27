Excedente da Segurança Social cresce para 778,2 ME em janeiro
A Segurança Social registou um excedente de 778,2 milhões de euros em janeiro, acima dos 722,5 milhões de euros apurados no mesmo período do ano anterior, segundo a síntese de execução orçamental hoje divulgada pela Entidade Orçamental.
No primeiro mês do ano, a receita efetiva da Segurança Social situou-se em 3.921,9 milhões de euros, quando em janeiro de 2025 tinha sido de 3.740,4 milhões de euros.
Por sua vez, a despesa efetiva contabilizou 3.143,7 milhões de euros em janeiro, superior aos 3.017,9 milhões de euros do período homólogo.
No período em análise, destacam-se rubricas como subsídios correntes -- programas operacionais (174,4%), subsídio de apoio ao cuidador informal (21,6%) e prestações de parentalidade (13,7%).
Em sentido oposto aparecem os beneficiários dos antigos combatentes (-39,5%), o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-59,7%) e as medidas excecionais e temporárias face à covid-19 (-26,8%).