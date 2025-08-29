Excedente da Segurança Social sobe para 3.214,9 ME até julho

Segundo o documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO -- Direção-Geral do Orçamento), o valor acumulado até julho é superior aos 2.712,4 milhões de euros reportados no período homólogo.

No entanto, até junho, o excedente estava em 3.673,9 milhões de euros, pelo que se verificou um recuo face ao mês anterior.

A receita efetiva atingiu os 25.459,7 milhões de euros, enquanto a despesa efetiva se fixou nos 22.244,8 milhões de euros.

Destacam-se rubricas como as transferências da União Europeia referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência, que aumentaram 60,3% face ao período homólogo, bem como as despesas com o Complemento Solidário para Idosos, que subiram 46,4%.

Por outro lado, há alíneas que mostram uma redução, como as medidas excecionais e temporárias referentes à pandemia covid-19, que têm vindo a ser descontinuadas e registaram uma quebra de 72,8%.