Excedente da Segurança Social sobe para 5.122,7 milhões de euros até agosto

O documento, hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO-Direção-Geral do Orçamento), revelou que a receita efetiva da Segurança Social atingiu 31.503,6 milhões de euros, acima dos 29.788,5 milhões de euros de 2025.

Por sua vez, a despesa efetiva foi de 26.380,8 milhões de euros, acima dos 25.380,1 milhões de euros de 2025.