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Excedente da Segurança Social sobe para 5.122,7 milhões de euros até agosto

Excedente da Segurança Social sobe para 5.122,7 milhões de euros até agosto

A Segurança Social registou um excedente de 5.122,7 milhões de euros até agosto, um valor superior aos 4.408,4 milhões de euros registados no mesmo período de 2025, de acordo com a síntese de execução orçamental.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Pedro A. Pina - RTP

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O documento, hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO-Direção-Geral do Orçamento), revelou que a receita efetiva da Segurança Social atingiu 31.503,6 milhões de euros, acima dos 29.788,5 milhões de euros de 2025.

Por sua vez, a despesa efetiva foi de 26.380,8 milhões de euros, acima dos 25.380,1 milhões de euros de 2025.

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