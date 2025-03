Excedente da UE no comércio de bens com EUA sobe para 198,2 mil ME em 2024

De acordo com o serviço estatístico da UE, em 2024, as exportações do bloco para os Estados Unidos tiveram um aumento homólogo de 5,5%, para os 531,6 mil milhões de euros, e as importações recuaram 4,0%, para os 333,4 mil milhões de euros.

Em 2024, os cinco produtos mais exportados da UE para os Estados Unidos foram os medicinais e farmacêuticos (22,5%), seguindo-se os veículos rodoviários (9,6%), máquinas e equipamentos industriais gerais (6,4%), as máquinas elétricas, os aparelhos e peças elétricas (6,0%) e máquinas especializadas para indústrias específicas (5,0%).

Em janeiro, o Presidente Donald Trump alegou que, em 2023, o défice comercial dos Estados Unidos com a UE teria sido de 350 mil milhões de dólares (320 mil milhões de euros, ao câmbio de hoje), ano em que as contas do serviço de estatísticas avança ter sido de 170 mil milhões de dólares (155,8 mil milhões de euros).

O excedente da UE foi a principal razão apontada por Trump para justificar a decisão de aumentar em 25% as taxas alfandegárias a produtos europeus.