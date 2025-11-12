Excedente das contas públicas de Macau até outubro já ultrapassou total de 2024

De acordo com dados publicados `online` pela Direção dos Serviços de Finanças (DSF) na terça-feira, o excedente do território até outubro aumentou 16,3% em comparação com o final de setembro.

Macau fechou 2024 com um excedente de 15,8 mil milhões de patacas (1,71 mil milhões de euros), mais do dobro do registado no ano anterior.

A previsão inicial do Governo para todo o ano de 2025 apontava para um excedente de 6,83 mil milhões de patacas (737,5 milhões de euros).

Mas o orçamento revisto, aprovado pelo parlamento de Macau no início de julho previa um excedente de apenas 191,1 milhões de patacas (20,6 milhões de euros).

A subida do excedente deve-se sobretudo à receita corrente de Macau, que cresceu 3,3% nos primeiros dez meses do ano, para 92,6 mil milhões de patacas (dez mil milhões de euros).

A principal razão para o aumento foi um acréscimo de 6,1%, para 77,5 mil milhões de patacas (8,37 mil milhões de euros), nas receitas dos impostos sobre o jogo -- que representam 83,3% do total.

As seis operadoras de jogo da cidade pagam um imposto direto de 35% sobre as receitas do jogo, 2,4% destinado ao Fundo de Segurança Social de Macau e ao desenvolvimento urbano e turístico, e 1,6% entregue à Fundação Macau para fins culturais, educacionais, científicos, académicos e filantrópicos.

As receitas totais dos casinos de Macau atingiram 205,4 mil milhões de patacas (22,2 mil milhões de euros) nos primeiros dez meses do ano, mais 8% do que no mesmo período de 2024.

As despesas públicas também aumentaram, mas somente 0,18%, para 75,8 mil milhões de patacas (8,18 mil milhões de euros), apesar da revisão do orçamento ter reforçado os apoios sociais.

A proposta do Governo aumentou em 2,86 mil milhões de patacas (308,8 milhões de euros) nas despesas previstas no orçamento, para reforçar os apoios sociais.

A revisão inclui a criação de um subsídio, no valor total de 54 mil patacas (mais de 5.800 euros), para as crianças até aos três anos, numa tentativa de elevar a mais baixa natalidade do mundo, segundo dados de um relatório das Nações Unidas de 2024.

No entanto, os gastos em apoios e subsídios sociais até caíram 1,15% em comparação com os primeiros dez meses de 2024, para 43,6 mil milhões de patacas (4,71 mil milhões de euros).

Também os gastos com o Plano de Investimentos e Despesas da Administração diminuíram 0,44% em comparação com o mesmo período do ano passado, para 13,1 mil milhões de patacas (1,42 mil milhões de euros).