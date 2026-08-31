Excedente do Estado cai para 282 milhões de euros até julho

(em atualização)

"O saldo das Administrações Públicas diminuiu 2.040,1 milhões de euros, devido, sobretudo, à redução do saldo da Administração Central (-3.500,9 milhões de euros; -2.241,2 milhões de euros, sem o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS)", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO-Direção-Geral do Orçamento).

Até julho, o excedente do Estado fixou-se em 282 milhões de euros, abaixo dos 2.322 milhões de euros reportados no período homólogo.

Para esta evolução pesaram ainda os aumentos nos saldos da Segurança Social (1.200,9 milhões de euros), da Administração Local (198 milhões de euros) e da Administração Regional (62 milhões de euros).