Excedente do Estado sobe para 4.154,1 ME até outubro

O Estado registou um excedente de 4.154,1 milhões de euros até outubro, verificando-se uma melhoria de 829,9 milhões de euros, anunciou hoje a Entidade Orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas evidenciou um aumento de 829,9 milhões de euros, impactado pelo acréscimo dos saldos dos subsetores da Segurança Social, em 1.094,5 milhões de euros, e da Administração Local, em 387,2 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental hoje divulgada.

Até outubro, o excedente do Estado fixou-se assim em 4.154,1 milhões de euros.

No sentido inverso, para esta evolução pesou os saldos da Administração Central, com um recuo de 587,6 milhões de euros e da Administração Regional, que cedeu 64,2 milhões de euros.

