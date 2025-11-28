Excedente do Estado sobe para 4.154,1 ME até outubro

"O saldo das Administrações Públicas evidenciou um aumento de 829,9 milhões de euros, impactado pelo acréscimo dos saldos dos subsetores da Segurança Social, em 1.094,5 milhões de euros, e da Administração Local, em 387,2 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental hoje divulgada.

Até outubro, o excedente do Estado fixou-se assim em 4.154,1 milhões de euros.

No sentido inverso, para esta evolução pesou os saldos da Administração Central, com um recuo de 587,6 milhões de euros e da Administração Regional, que cedeu 64,2 milhões de euros.