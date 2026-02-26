"Excelência" da Sevenair em Ponte de Sor foi "essencial" para integrar na Airbus

Em resposta à agência Lusa por correio eletrónico, a diretora-geral em Portugal da Airbus, Nathalie Hellard-Lambic, explicou que a integração na sua rede de formação, composta a partir desta altura por 21 centros, exige o cumprimento de padrões globais "extremamente rigorosos".

De acordo com a responsável, esses padrões são avaliados ao nível da qualidade da instrução, segurança operacional, infraestrutura, metodologias pedagógicas e capacidade de formar pilotos preparados para responder às exigências das companhias aéreas internacionais.

"A Sevenair demonstrou cumprir integralmente esses requisitos, posicionando-se como uma parceira natural para integrar uma rede global composta por apenas 21 localizações no mundo. Esta decisão representa igualmente mais um passo na expansão sustentada da presença industrial e operacional da Airbus em Portugal", disse.

Nathalie Hellard-Lambic recorda ainda que, ao longo de "mais de cinco décadas", a relação da empresa com o país "evoluiu de uma parceria comercial para uma integração industrial profunda", que hoje se traduz em "cerca de 1.700 colaboradores, 110 milhões de euros de impacto económico anual e 70 milhões de euros" em compras a fornecedores nacionais.

Para a diretora em Portugal da Airbus, este polo em Ponte de Sor "reforça essa trajetória e consolida Portugal" como "um `hub` estratégico" no ecossistema global da Airbus.

"Por fim, importa sublinhar a dimensão de desenvolvimento regional. Tal como aconteceu com as nossas localizações em Coimbra e em Santo Tirso, a aposta em Ponte de Sor demonstra que é possível combinar excelência técnica com impacto territorial positivo", acrescenta.

O Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, a Sevenair Academy e a Airbus Flight Academy anunciaram esta semana que a integração da escola de pilotos do concelho alentejano na rede de academias daquela construtora aeronáutica vai ser inaugurada, esta quinta-feira, numa sessão no aeródromo de Ponte de Sor, a partir das 09:30.

De acordo com os promotores, este projeto em Ponte de Sor contempla "216 horas e 30 minutos de instrução de voo e 945 horas e 30 minutos de formação teórica", estruturadas segundo a metodologia Competency-Based Training and Assessment (CBTA), modelo alinhado com as orientações da European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Ainda este ano, deverá ser ministrada formação a "cerca de 50 cadetes", numa implementação "faseada e estruturada", podendo a capacidade atingir, em regime de consolidação, "pelo menos 100 cadetes por ano", com "potencial de expansão" futura, realçaram as entidades.

Também questionado pela Lusa, o presidente executivo (CEO) da Sevenair Academy, Martim Sacavém, revelou que a empresa está a concluir um investimento "superior a 2 milhões de euros", destinado à criação de 50 novos quartos para alojamento de alunos.

"Este investimento consiste na conclusão do terceiro piso do Campus Universitário em Ponte de Sor, que se encontrava estruturalmente previsto mas inacabado desde a sua construção inicial", disse.

A conclusão deste piso, segundo Martim Sacavém, permitirá "reforçar significativamente" a capacidade residencial da academia e deverá estar totalmente operacional até ao final do mês de março.

Atualmente, segundo indicou o responsável, a Sevenair Academy forma "cerca de 120 alunos" por ano.

"No âmbito do plano de expansão em curso, o objetivo estratégico da academia é atingir uma capacidade de formação até 300 pilotos por ano. Destes, estimamos que cerca de 150 possam resultar de contratos estabelecidos com companhias aéreas, no contexto da parceria com a Airbus Flight Academy", acrescentou.

Considerando a integração na Airbus Flight Academy como um "reconhecimento internacional" da qualidade pedagógica, o CEO da Sevenair Academy indicou ainda que os pilotos formados naquela escola encontram colocação nas diversas áreas da aviação civil, incluindo aviação comercial, executiva e de carga aérea.

"No segmento da aviação comercial, existe naturalmente uma concentração nas grandes companhias europeias, como a Ryanair, a easyJet e a Wizz Air, mas também em transportadoras nacionais como a TAP Air Portugal, a PGA -- Portugália Airlines e a SATA", acrescentou.