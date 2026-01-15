Excendente da balança comercial externa da zona euro recua para 9,9 mil ME em novembro

De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo fixaram-se em 240,2 mil milhões de euros (ME) em novembro de 2025, o que representa uma descida de 3,4% em relação a novembro de 2024 (248,7 mil ME).

As importações de bens provenientes do resto do mundo totalizaram 230,3 mil ME, uma descida de 1,3% face a novembro de 2024 (233,3 mil ME).

Já a União Europeia (UE) registou um excedente de 8,1 mil ME na balança das suas trocas comerciais de bens com países terceiros em novembro de 2025, contra um excedente de 11,8 mil ME em novembro de 2024, uma quebra de 31,4%.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo fixaram-se em 213,8 mil ME em novembro de 2025, o que representa uma descida de 4,4% em relação a novembro de 2024 (223,6 mil ME).

As importações provenientes de países terceiros somaram 205,7 mil ME, uma quebra de 2,9% face a novembro de 2024 (211,8 mil ME).