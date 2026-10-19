Excesso de oferta e problemas no aeroporto arrefecem hotelaria em Lisboa, diz AHP

Segundo Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP, que apresentou os resultados do inquérito da associação "Balanço Verão & Perspetivas Outono 2026", a região já tinha atingido um "planalto" e, portanto, não havia "muito mais por onde subir".

Além disso, "a oferta continua a ser descarregada em Lisboa", ainda que "não ao ritmo alucinante que se fala".

"A questão do aeroporto é verdadeiramente o `bottleneck` [estrangulamento] disto tudo", destacou, lembrando, sobretudo, o impacto da implementação do novo sistema europeu de entradas e saídas e que "causaram muito impacto, muito estrago, aquelas horas todas de espera no aeroporto Humberto Delgado".

Lembrando ainda que o verão não é tipicamente o ponto alto na região, "esses dois fatores, de um lado o estrangulamento do aeroporto, do outro mais oferta, têm levado claramente a um abrandamento de Lisboa", destacou.

Os dados da AHP, que periodicamente realiza um inquérito aos associados, mostram que, no verão, houve "um abrandamento ainda que ligeiro na taxa de ocupação", devido, sobretudo, à região de Lisboa e aos Açores.

Na perceção acerca dos proveitos totais, face a 2025, em Lisboa, "57% dos inquiridos consideram pior ou muito pior este período do que o período homólogo".

"Portanto, não há dúvida que aquilo que veio sendo sinalizado, o abrandamento, claro, para Lisboa é completamente registado já pelos operadores", indicou.

"Ainda assim, naturalmente, Lisboa mantém um preço médio acima da média nacional, tal como a taxa de ocupação", salientou.