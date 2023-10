Os dados da execução orçamental divulgados pelo Ministério das Finanças apontam para uma melhoria superior a 1.600 milhões de euros, face ao mesmo período de 2022.



O Governo justifica o crescimento da receita com a resiliência do mercado de trabalho.



Só em impostos, a receita subiu cerca de 3500 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado.



O arrecadado com IRS subiu 8,5 por cento.



Já as contribuições para a Segurança Social cresceram mais de 11 por cento.