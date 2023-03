Exportação de cereais. Guterres vai a Kiev debater prolongamento do acordo

A Ucrânia iniciou conversações com os parceiros ocidentais sobre o alargamento do acordo de cereais do Mar Negro. O objetivo é garantir que Kiev possa continuar a exportar para os mercados mundiais.



Fonte do Governo ucraniano revelou à Reuters que Kiev não tinha debatido o tema com Moscovo.

“A situação é bastante complicada. Não depende apenas de nós”, acrescentou a fonte.O acordo para exportação de cereais do Mar Negro foi mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia em julho de 2022 e foi prorrogado em novembro. O prazo termina agora a 18 de março, a menos que seja acordado um novo prolongamento.Moscovo, que está descontente com alguns dos pontos, já revelou que só aceita o prolongamento se os interesses dos produtores russos forem tidos em conta.As exportações agrícolas da Rússia não foram explicitamente alvo de sanções ocidentais, mas Moscovo considera que as restrições aos seus pagamentos, logística e indústrias de seguros são um "obstáculo" à sua capacidade de exportar os seus próprios cereais e fertilizantes.