Exportação petrolífera rendeu a Angola 28,1 mil milhões de euros em 2024

Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, em 2024 a China liderou o destino das exportações angolanas, com 51,91%, seguindo-se a Índia, com 10,02%, Espanha, com 6,27%, e Indonésia, com 4,81%.

O volume exportado representou um aumento de 1,80% em relação a 2023, enquanto o valor resultante das exportações decresceu em 0,11%.

No que se refere ao gás natural no ano passado, as exportações atingiram o total de cerca de 4,6 milhões de toneladas métricas e um valor arrecadado de aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros).

José Barroso destacou que o volume de gás exportado em 2024 cresceu em cerca de 2,3% comparativamente a 2023, sendo a Índia o principal destino das exportações de LNG (Gás Natural Liquefeito), com cerca de 53% do total comercializado.