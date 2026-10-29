Exportações aumentam 6,5% e importações 3,6% no 3.º trimestre

Se excluídas as transações TTE (transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, sem transferência de propriedade), os aumentos são mais acentuados em ambos os fluxos: 10,9% nas exportações e 7,4% nas importações.

O INE nota que os crescimentos registados entre julho e setembro refletem um abrandamento face ao segundo trimestre, em que se registaram acréscimos homólogos de 10,3% nas exportações (10,8% sem TTE) e de 8,7% nas importações (12,6% quando excluídas as TTE).