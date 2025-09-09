Exportações caem 11,3% e importações sobem 2,8% em julho - INE

Como resultado, o défice da balança comercial de bens agravou-se em 1.173 milhões de euros em julho face ao mesmo mês do ano anterior, atingindo os 3.293 milhões de euros, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (TTE, ou seja, com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda), as exportações recuaram 0,5% no acumulado dos primeiros sete meses do ano (-0,3% no mesmo período de 2024) e as importações subiram 3,6% (-0,5% de janeiro a julho de 2024).

Considerando apenas o mês de julho e excluídas as transações TTE, observaram-se ligeiras subidas em ambos os fluxos: +0,3% nas exportações e +0,2% nas importações (+2,3% e +5,0%, pela mesma ordem, em junho).