Exportações caem 5,2% e importações 3% em outubro - INE

Perante esta evolução, o défice da balança comercial de bens atingiu 2.805 milhões de euros, o que se traduz num agravamento de 77 milhões de euros face a outubro de 2024. De acordo com o INE, os combustíveis e lubrificantes representaram 14% do défice da balança comercial de bens em outubro de 2025.

Se for excluído o efeito dos combustíveis e lubrificantes, o défice da balança comercial foi de 2.413 milhões de euros, um agravamento de 365 milhões face ao período homólogo.