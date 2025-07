Exportações caíram no segundo trimestre do ano

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a venda de bens ao estrangeiro desceu1,3% e as importações subiram mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

É a primeira vez em um ano que as exportações caem.



No primeiro trimestre de 2025 tinham subido 7,7%.



As tarifas para os Estados Unidos começaram a ser aplicadas em abril, por isso, pode ter havido uma antecipação das encomendas e reforço de stocks por parte das empresas que exportam para o mercado norte-americano de forma a acautelar o impacto da guerra comercial.