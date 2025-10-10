Exportações chinesas para os países lusófonos caem 1,4% até agosto

De acordo com informação dos Serviços de Alfândega da China, as mercadorias vendidas para os mercados lusófonos até agosto atingiram 57,6 mil milhões de dólares (49,8 mil milhões de euros).

Este valor representa uma queda de 1,4% em comparação com o mesmo período de 2024, ano em que as exportações chinesas para os países fixaram um novo recorde: 85,5 mil milhões de dólares (73,9 mil milhões de euros).

Os dados compilados e divulgados na quarta-feira pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) revelam que o Brasil foi a principal razão para a queda.

Apesar de uma descida homóloga de 5,3%, o Brasil continua a ser o maior comprador no bloco lusófono, com as mercadorias chinesas a atingirem 46,9 mil milhões de dólares (40,5 mil milhões de euros).

Em segundo na lista - e no sentido contrário - surge Portugal, cujas importações vindas da China aumentaram 8% para 4,52 mil milhões de dólares (3,91 mil milhões de euros).

Também Angola comprou à China produtos no valor de 3,4 mil milhões de dólares (2,94 mil milhões de euros) até agosto, um aumento homólogo de quase dois terços (64,4%).

Na direção oposta, as exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 11,3%, para 86,6 mil milhões de dólares (74,9 mil milhões de euros) nos primeiros oito meses.

De acordo com dados oficiais, este é o valor mais baixo para o período entre janeiro e agosto desde 2020, no início da pandemia de covid-19.

A descida deveu-se, sobretudo, ao Brasil - de longe o maior fornecedor lusófono do mercado chinês - cujas vendas caíram 10,9% para 72,6 mil milhões de dólares (62,8 mil milhões de euros).

Além disso, também o segundo maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, Angola, viu as exportações caírem 13,1%, para 10,5 mil milhões de dólares (9,04 mil milhões de euros).

As vendas de mercadorias de Portugal para a China diminuíram 6,9% para 1,94 mil milhões de dólares (1,68 mil milhões de euros).

Aliás, sete dos nove países de língua portuguesa viram cair as respetivas exportações para o mercado chinês.

As vendas de Moçambique para o mercado chinês desceram 5,2%, para 1,1 mil milhões de dólares (946,5 milhões de euros), enquanto as exportações da Guiné Equatorial encolheram quase metade (44,6%), para 464,9 milhões de dólares (401,8 milhões de euros).

As remessas de Cabo Verde diminuíram 87,5%, embora o país tenha vendido apenas cerca de dois mil dólares (perto de 1.730 euros) em mercadorias, enquanto as exportações de Timor-Leste encolheram 72,2%, para 139 mil dólares (119 mil euros).

A única exceção foi São Tomé e Príncipe, cujas vendas cresceram nove vezes, para 44 mil dólares (38 mil euros).

Já a Guiné-Bissau não exportou qualquer mercadoria para a China nos primeiros oito meses de 2025, tal como no mesmo período do ano passado.

A China continua a registar um défice comercial com o bloco lusófono, que atingiu 29 mil milhões de dólares (25 mil milhões de euros) nos primeiros oito meses de 2025.

Ao todo, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 144,3 mil milhões de dólares (124,7 mil milhões de euros), menos 7,6% do que no mesmo período do ano passado.