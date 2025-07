Exportações da China aceleram após trégua na guerra comercial com EUA

O maior exportador mundial viu as suas vendas ao exterior aumentarem 5,8%, em termos homólogos, para 325,2 mil milhões de dólares (cerca de 278 mil milhões de euros) no mês passado, informou a Administração Geral das Alfândegas da China.

O valor representa uma aceleração face ao crescimento de 4,8% registado em maio e ultrapassa largamente os 3,6% previstos numa sondagem realizada pela Wind, uma plataforma chinesa de dados financeiros.

As importações também surpreenderam positivamente, subindo 1,1% em junho, após uma queda de 3,4% no mês anterior. A mesma sondagem da Wind apontava para uma nova contração, estimada em 0,58%.

O excedente da balança comercial chinesa ascendeu a 114,8 mil milhões de dólares (mais de 98 mil milhões de euros) em junho.

Apesar das tensões comerciais sem precedentes com os Estados Unidos, o comércio externo da China manteve-se sólido no primeiro semestre do ano. As exportações aumentaram 5,9% face ao mesmo período de 2024, totalizando 1,8 biliões de dólares (cerca de 1,5 biliões de euros), enquanto as importações recuaram 3,9%, para mais de 1,2 biliões de dólares (mais de um bilião de euros).