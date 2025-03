Exportações de carros da UE para os EUA baixam mas superam 50 mil ME em 2024

Os dados são do gabinete estatístico da UE, o Eurostat, e revelam também que, no ano passado, os automóveis e veículos a motor foram os terceiros produtos europeus mais exportados para os Estados Unidos, atrás dos produtos médicos e farmacêuticos e dos medicamentos.

No que toca ao setor automóvel, entre os Estados-membros da UE, a Alemanha foi o país que mais carros exportou para os Estados Unidos, com um valor de 32.709 milhões de euros, representando 64,27% do total, seguida por Itália (com um valor de 4.549 milhões de euros) e pela Suécia (3.789 milhões de euros).

Por seu lado, Malta (28.696 euros), Chipre (62.772 euros) e Croácia (328.785 euros) foram os três Estados-membros da UE que menos exportaram para os Estados Unidos.

Os Estados Unidos têm vindo a ser o principal destino das exportações de automóveis da UE, à frente do Reino Unido e da China.

Em 2024, a UE registou um excedente comercial de 102 mil milhões de euros com os Estados Unidos no setor das máquinas e veículos.

A Comissão Europeia criticou hoje a "autoflagelação económica" dos Estados Unidos pelas novas tarifas de 25% sobre todos os automóveis importados, pedindo diálogo com a UE para construir e não destruir a relação transatlântica.

Na quarta-feira, Donald Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis importados, calculando gerar com a medida, que estará em vigor a 02 de abril, receitas de 100 mil milhões de dólares (93 mil milhões de euros).

Logo na quarta-feira à noite, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou o anúncio norte-americano e garantiu que o bloco comunitário vai proteger os seus interesses, face a estas tarifas e outras que poderão surgir.

A União Europeia está a preparar-se para tensões na relação com a nova administração de Donald Trump, especialmente em relação a tarifas comerciais, dados os recentes anúncios.

Antes, o Presidente dos Estados Unidos havia anunciado taxas de 25% impostas ao aço e ao alumínio da UE.

Vários líderes já vieram assegurar que a UE está pronta para negociações difíceis com os Estados Unidos, mas no espaço comunitário paira a incerteza sobre a relação transatlântica, que pode ser afetada por esta nova política económica e comercial da administração norte-americana.

A Comissão Europeia detém a competência da política comercial na UE.