Exportações de Portugal para EUA caem 39,4% em junho

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, as exportações para os Estados unidos caíram 39,4% em junho, essencialmente devendo-se aos produtos químicos.

Enquanto em junho de 2024 as exportações para os EUA atingiram os 557 milhões de euros, o valor reduziu-se para 338 milhões passado um ano, o que se traduz numa queda de 219 milhões.

Já em termos trimestrais, no trimestre terminado em junho a queda de exportações para o país governado por Donald Trump foi de 13,9%, reduzindo-se de 1.419 milhões de euros para 1.221 milhões.

O Presidente dos EUA começou por anunciar um conjunto de tarifas a vários países em abril, mas o prazo de entrada em vigor foi adiado várias vezes para dar tempo para negociações e acordos, sendo que a data final acabou por ser esta quinta-feira, 07 de agosto.

Os EUA começaram, então, a aplicar o seu novo plano tarifário, que inclui um mínimo global de 10% e impostos a partir de 15% para os países que apresentem um excedente comercial com os EUA.

No caso da União Europeia, no final de julho, foi alcançado um acordo comercial com os EUA, embora na terça-feira o Presidente Donald Trump tenha ameaçado impor tarifas de 35%, caso o bloco não invista os 600 mil milhões de dólares (cerca de 515 milhões de euros) que aceitou injetar na economia norte-americana.