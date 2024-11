Exportações de viagens e turismo sobem 5,6% e importações 6,8% em outubro

"Em outubro de 2024, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para um crescimento das exportações de 5,6% face a outubro de 2023 (após uma variação de 8,9% em setembro) e um crescimento das importações de 6,8% (após uma variação de 6,9% em setembro)", refere o banco central em comunicado hoje divulgado.

Estes resultados mostram, assim, uma desaceleração nas exportações e nas importações no turismo em outubro.

Desde o início do ano, a taxa de variação homóloga desceu em seis meses e subiu em quatro, tanto nas importações, como nas exportações de turistas.

As séries hoje apresentadas pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos).

De acordo com o banco central, "esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat".

O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de dezembro.