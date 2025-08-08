Exportações e importações crescem 2% em 2024

Estas evoluções refletem revisões de, respetivamente, -0,4 pontos percentuais (p.p.) e -0,2 p.p. face aos resultados preliminares divulgados em junho, devido a informação adicional que ficou, entretanto, disponível.

O INE indica ainda que o défice da balança comercial atingiu 28.348 milhões de euros em 2024, o que corresponde a um aumento de 540 milhões de euros face ao ano anterior.

Já excluindo as transações sem transferência de propriedade, o saldo da balança comercial foi de -28.766 milhões de euros, agravando-se em 378 milhões de euros face ao ano anterior.

Neste destaque pode-se também observar que quando excluídos os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram, respetivamente, 1,5% e 3,1% em 2024.