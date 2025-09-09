Exportações para os EUA atingem no 2.º trimestre valor mais baixo em dois anos
As exportações portuguesas para os EUA recuaram 8,1% no primeiro semestre e as importações aumentaram 14,5%, em termos homólogos, tendo as vendas para aquele país atingido no segundo trimestre deste ano o valor mais baixo desde 2023.
De acordo com os dados do comércio internacional divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na primeira metade deste ano, os EUA foram destino de 6,2% das exportações portuguesas e a origem de 2,2% das importações nacionais.
Como resultado, este país manteve-se, face ao semestre anterior, como o quarto principal cliente de Portugal, mas recuou para a 10.ª posição entre os principais fornecedores externos de bens.
Considerando apenas o segundo trimestre do ano, as exportações nacionais para os Estados Unidos recuaram 199 milhões de euros (-14,0%) em termos homólogos e 93 milhões (-7,1%) em cadeia, atingindo o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2023. Já as importações aumentaram 4,1% e 13,1%, respetivamente.