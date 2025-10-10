Exportações sobem 0,4% e importações aumentam 6,0% até agosto

Como resultado desta evolução, o défice da balança comercial de bens agravou-se em 313 milhões de euros em agosto face ao mesmo mês do ano anterior, apesar de recuar 327 milhões relativamente a julho, atingindo os 2.983 milhões de euros, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o défice acumulado ascendeu a 21.239 milhões de euros, um agravamento de 3.947 milhões em termos homólogos.