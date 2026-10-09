Exportações sobem 2,9% e importações aumentam 5,3% até agosto

Segundo as estatísticas do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), se excluídas as transações TTE, ou seja, com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), regista-se um crescimento "mais expressivo" quer nas exportações, quer nas importações, respetivamente de 6,7% e 8,6%.

Considerando apenas o mês de agosto, as exportações e as importações de bens registaram subidas homólogas nominais de, respetivamente, 6,8% e 2,8% (7,8% e 0,7%, pela mesma ordem, em julho de 2026).

Quando excluídas as transações TTE, o aumento acentua-se em ambos os fluxos: 11,6% nas exportações e 7,7% nas importações (8,2% e 5,7%, respetivamente, em julho de 2026).

Com as exportações a crescerem mais do que as importações em agosto, o défice da balança comercial de bens registou um desagravamento de 115 milhões de euros face ao mesmo mês de 2025, situando-se em 2.991 milhões de euros.

No entanto, quando excluídas as TTE, o défice comercial agravou-se em 47 milhões de euros, para 3.024 milhões.