Exposição no Portugal dos Pequenitos revela quartos de crianças antes e durante pandemia

"Nesta exposição, os alunos do pré-escolar, do ensino básico e educação especial representam o seu quarto, antes da pandemia, com os objetos tradicionais, como cama, mesa e brinquedos, e na pandemia, quando privados do mundo exterior, expressam-se, inserindo no quarto objetos externos, nomeadamente os alusivos à natureza, como plantas e animais", refere uma nota de imprensa da Fundação Bissaya Barreto, proprietária do espaço.

Segundo a mesma nota, "a mostra conta com 111 trabalhos, realizados por 550 alunos de 13 escolas, de Coimbra, Lousã, Miranda do Corvo, Soure, Avelar e Figueiró dos Vinhos, e é acompanhada de catálogo, com registo de todos os trabalhos apresentados, e do Diário de Bordo, desenvolvido ao longo do trabalho".

A exposição integra a 3.ª edição do projeto "Criar com Escolas", do Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, desenvolvido nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 e vai estar patente até 31 de outubro, no pavilhão de Angola do Portugal dos Pequenitos. A entrada está incluída no valor do bilhete do parque-jardim.

Citado na nota de imprensa, o responsável pelo Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, Pedro Proença, destaca "as diferenças que se observam no conceito de quarto durante a duração do projeto, visíveis nos trabalhos realizados antes e durante a pandemia".

A mostra é inaugurada às 17:30 de sexta-feira, estando as visitas disponíveis a partir dessa hora.

O Portugal dos Pequenitos está aberto diariamente das 10:00 às 19:00 até 15 de outubro, passando no dia seguinte a ter o horário das 10:00 às 17:00.

Este parque lúdico-pedagógico foi inaugurado em 08 de junho de 1940. Tem representado em escala reduzida o património arquitetónico de Portugal e apresenta vários pavilhões temáticos.