Exxon Mobil vai despedir 2.000 trabalhadores em todo o mundo

O anúncio ocorre num momento em que se verifica uma onda de demissões no setor de energia dos EUA e menos de um mês após a ConocoPhillips, outra grande empresa do setor petrolífero, anunciar planos de demitir até um quarto da sua força de trabalho.

Especificamente, a "reestruturação" da Exxon significará demitir entre 3% e 4% dos seus funcionários em todo o mundo e está focada na redução de custos, de acordo com a Bloomberg.

Sob o Governo de Donald Trump, o preço do barril de petróleo bruto do Texas caiu para cerca de 67 dólares, em comparação com os quase 75 dólares por barril que era negociado antes da sua posse, o que afetou as empresas petrolíferas nos EUA, reduzindo os seus lucros.