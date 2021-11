Fábrica da Altri na Galiza deverá implicar investimento de mais de 700 ME

Na nota, publicada no `site` da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dar conta dos resultados do grupo até setembro, a Altri recordou que "anunciou um memorando de entendimento (MdE) com um consórcio público-privado da região da Galiza (`Impulsa`), para estudar em exclusivo, a construção de uma unidade industrial de raiz que venha a ter capacidade para produzir anualmente cerca de 200.000 toneladas de pasta solúvel e fibras sustentáveis".

Segundo a Altri, "este projeto terá como objetivo o fornecimento do setor têxtil aproveitando o excecional `cluster` têxtil do norte da Península Ibérica", sendo que o investimento total "poderá ultrapassar os 700 milhões de euros para construir uma das melhores fábricas no mundo em termos de sustentabilidade e ser uma referência em termos de rentabilidade operacional".

De acordo com o grupo, esses objetivos poderão ser conseguidos "sem o recurso a combustíveis fósseis e sendo excedentária em termos energéticos", revelando ainda que "atualmente, o processo de seleção da localização está em fase adiantada e o Estudo de Impacto Ambiental em fase de arranque".

A Altri anunciou este projeto em 01 de outubro, indicando que a celebração do acordo definitivo depende da verificação de um conjunto de condições precedentes que, a verificarem-se satisfatoriamente - o que se estima que venha a ocorrer no decurso do segundo semestre de 2022 - criarão as bases para a formalização do mesmo.

A Impulsa é um consórcio público-privado de direito espanhol, formado por entidades internacionais com sede na Galiza, denominado Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L que tem como principal objetivo desenvolver os projetos estratégicos da Galiza.

Os acionistas da Impulsa são a Xunta (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) e Sogama (10%).

A Altri mais do que triplicou os lucros nos primeiros nove meses do ano, para 92,8 milhões de euros, face ao período homólogo, adiantou hoje a empresa.

De acordo com a informação ao mercado, "o desempenho financeiro do grupo ficou marcado por um recorde de produção, mas também de vendas, num período marcado pela alta dos preços da pasta nos mercados internacionais".

Assim, as receitas da Altri "atingiram 635,3 milhões de euros durante os primeiros nove meses de 2021, um aumento de 35,3% face ao período homólogo", sendo que "na atividade industrial, as vendas atingiram 551,9 milhões de euros, enquanto a produção de energia teve um contributo de 83,4 milhões de euros para as receitas globais".