Fábrica da Mitsubishi Fuso em Tramagal assinala recorde de produção em 2023

"A subsidiária portuguesa da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) alcançou em 2023 o melhor ano de produção de sempre", referiu a empresa em comunicado, tendo indicado que, naquele ano, a fábrica "construiu e entregou cerca de 12.000 camiões a clientes, superando o volume de produção pré-pandémico e estabelecendo um novo recorde histórico de produção".

Em declarações à Lusa, fonte oficial da MFTE disse hoje que a fábrica do Tramagal (Santarém), que emprega 564 trabalhadores e funciona como centro de produção da FUSO Canter e eCanter para os mercados europeus, registou em 2023 um volume de negócios de 334 milhões de euros (270 milhões de euros em 2022), e 12.075 unidades produzidas (cerca de 10 mil em 2022), sendo França, Itália, Alemanha e Espanha os "principais mercados".

Inaugurada em 1964, "a fábrica da FUSO é atualmente o maior empregador da região e o terceiro maior fabricante automóvel em Portugal", indica a mesma nota, tendo destacado ainda que a unidade fabril do Tramagal "comemora este ano 60 anos de uma longa história, num legado marcante não só para a região, como para a indústria portuguesa".

A unidade fabril do Tramagal foi fundada em 1964 através de uma joint-venture entre a empresa familiar portuguesa Duarte Ferreira e o antigo fabricante francês de camiões Berliet.

A atividade para a Mitsubishi Fuso iniciou-se com a montagem de CKD (complete knocked down), em 1980, tendo produzido nos anos seguintes para o mercado português o camião ligeiro FUSO Canter, o camião médio Fuso, a `pick-up` Mitsubishi L 200, a van L 300 e o jipe Pajero.

Em 1990, a fábrica foi adquirida pela importadora portuguesa Mitsubishi Motors Portugal, com a Mitsubishi Motors Corporation a assumir em 1997 a fábrica e a concentrar a produção no FUSO Canter.

Em 2004 tornou-se parte da Daimler AG, depois de o grupo alemão adquirir a participação maioritária da Mitsubishi Fuso.

A fábrica de Tramagal produz o FUSO eCanter desde 2017, tendo a "produção sustentável" em massa começado em 2023.

"Em 2022 a fábrica do Tramagal alcançou a neutralidade de CO2 (dióxido de carbono) nas suas operações", realça a multinacional, tendo destacado medidas como a "produção local de eletricidade verde, a eletrificação da frota interna, e projetos de eficiência energética", entre outras.

Em maio de 2023, o então primeiro-ministro, António Costa, assistiu ao início da produção do novo eCanter - veículo 100% elétrico da Mitsubishi Fuso -, num setor que o governante declarou "decisivo" para o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050.

O novo eCanter tem apenas dois centros de produção a nível mundial, a fábrica do Tramagal e a de Kawasaki, no Japão, tendo o governante marcado presença no momento em que a fábrica da MFTE assinalava a meta de produção de 250 mil veículos Canter, modelo fabricado desde 1980 naquela unidade fabril, dia que marcou também o início da produção da nova geração da Fuso eCanter.

Nestes 60 anos de atividade, "mais de 260.000 unidades foram fabricadas no Tramagal - incluindo o Canter ligeiro da FUSO", indicou hoje a MFTE, com os veículos ali montados a serem enviados para 32 mercados europeus.