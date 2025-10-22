Fábrica de artigos de borracha em Aljustrel investe 3ME e integra grupo Michelin

A funcionar desde 2015 neste concelho alentejano, no distrito de Beja, a fábrica da Strucflex/Pronal é especializada na produção de produtos à base de elastómeros e plastómeros.

A unidade vai, agora, receber "uma segunda fase" de investimento, "com a duplicação da estrutura para aumentar a competitividade e a produtividade destas instalações em Portugal", explicou à agência Lusa o presidente executivo da empresa francesa (CEO, na sigla em inglês), Gautier Dezitter.

Segundo este responsável, o investimento atual, estimado entre "dois e três milhões de euros", inclui a instalação de um novo autoclave e a criação de mais 30 postos de trabalho, que se juntarão aos cerca de 100 já existentes.

"Vamos continuar a transferência de tecnologia de França para Portugal, porque alguns produtos são atualmente fabricados em França e a ideia é importá-los para cá", indicou Gautier Dezitter.

O CEO da Strucflex/Pronal acrescentou que a fábrica de Aljustrel produz artigos a nível mundial e exporta para cerca de 70 países, representando "55 a 60% do volume de negócios do grupo".

O portefólio da fábrica inclui a produção de produtos para as indústrias de defesa, ambiental, mecânica e de combustíveis, bem como tanques para água, hidrocarbonetos e gases não convencionais, almofadas de carga pesada, almofadas antiqueda de rochas, paletizadores para garrafas de vidro e peças para plataformas petrolíferas.

Esta nova `etapa` da fábrica no concelho alentejano de Aljustrel surge numa altura em que a empresa se juntou ao grupo Michelin, o que permite abrir `novos horizontes` para o futuro.

"Fazer parte do grupo Michelin será benéfico para nós, tanto em termos de desenvolvimento de negócio, como da nossa estratégia de crescimento industrial", reconheceu Gautier Dezziter.

O CEO acrescentou que, atualmente, a Stucflex/Pronal "é uma PME [pequena e média empresa] cujo desenvolvimento de novos produtos é limitado devido a restrições financeiras".

"A adesão ao grupo Michelin permite-nos dar esse passo em frente" e "entrar noutros setores e desenvolver novos produtos", nomeadamente para a aviação civil, indicou.

Gautier Dezitter salientou igualmente que a Strucflex/Pronal poderá contribuir para a diversificação das atividades da Michelin, numa altura em que o mercado dos pneus, o negócio tradicional do grupo, "é altamente competitivo".