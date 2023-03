Fábrica de calçado ECCO despede 42 funcionários em Santa Maria da Feira

A fábrica de calçado ECCO vai despedir as 42 funcionárias da unidade de Santa Maria da Feira. O despedimento coletivo apanhou de surpresa todas as trabalhadoras. De fora ficaram 19 que foram reintegradas noutro departamento. A multinacional dinamarquesa justifica o despedimento com a política de descentralização.