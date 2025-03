Foto: Carlos Aranda - Unsplash

As fábricas ligadas à indústria automóvel em Portugal estão a sofrer com a crise no sector. Há agora notícia de mais um despedimento em massa, desta vez por parte da Yazaki Saltano, de Ovar, que justifica o despedimento de mais de 360 trabalhadores com a crise no sector automóvel.