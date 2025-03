Fábrica de hidrogénio na Marinha Grande "no caminho certo para descarbonização", garantem ambientalistas

O projeto, denominado `Nazaré Green Hydrogen Valley`, que "visa a produção de hidrogénio e oxigénio verdes" na região de Leiria e tem "como principais clientes indústrias da fileira vidreira e cimenteira, que são muito difíceis de eletrificar", esteve em consulta pública até quinta-feira, adianta a Zero.

"O `Nazaré Green Hydrogen Valley` propõe-se a substituir combustíveis fósseis no setor vidreiro e cimenteiro através da produção de hidrogénio verde por eletrólise da água cuja eletricidade é toda proveniente de fontes renováveis. Este processo terá como subproduto o oxigénio, que poderá ser utilizado para melhorar a eficiência da combustão industrial", explica a associação numa nota de imprensa.

Para a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, investimentos como este, "ao darem visibilidade a formas eficientes de produção e uso de hidrogénio e oxigénio verdes junto aos setores industriais em que a eletrificação não é viável, demonstram na prática qual o caminho que o país deve seguir na descarbonização da indústria".

"A par do aproveitamento do biometano sustentável, a produção local de hidrogénio e oxigénio e o seu uso em processos que exigem altas temperaturas é a alternativa que coloca menos pressão sobre as redes elétricas, os recursos naturais e os sistemas ecológicos", destaca.

A associação admite mesmo que este investimento "tem potencial para impulsionar o desenvolvimento industrial e a criação de empregos qualificados na região, sobretudo se, usando o conceito de `condomínio industrial`, as áreas adjacentes à unidade de eletrólise puderem ser objeto de incentivos que atraiam projetos industriais que dele possam beneficiar".

Na nota, a Zero reconhece, contudo, que o projeto "ainda pode ser melhorado, para reduzir alguns impactes", assinalando que "interseta, de forma ligeira, áreas de Reserva Ecológica Nacional", preconizando, também, que "deve incluir um plano eficaz de recuperação paisagística e monitorização dos ecossistemas afetados".

A associação alerta ainda que, embora a água utilizada para a produção de hidrogénio provenha sobretudo de águas residuais tratadas, prevê-se o uso episódico de águas subterrâneas, o que deve ter limites claramente definidos.

Reconhecendo o potencial do projeto para contribuir da forma o mais eficiente possível para os objetivos climáticos nacionais e europeus, a Zero alerta para a necessidade de garantir que a energia utilizada cumpre "integralmente os critérios" da Diretiva RED III, quadro jurídico que estabelece o desenvolvimento de energias limpas em todos os setores da economia da União Europeia.

"Ao evitar o transporte de hidrogénio a longa distância, este projeto, com elevado potencial económico e social, reduz significativamente os custos para o erário público e o impacto ambiental e territorial das indústrias em causa", sustenta.

Nesse sentido, realça que "não devem ser desperdiçados dinheiros públicos em projetos que visem exclusivamente a injeção de hidrogénio verde na Rede Nacional de Transporte de Gás Natural", dada a perda de eficiência nesse transporte e a perpetuação do uso de gás natural fóssil.

"Pior ainda, projetos que visem a exportação de hidrogénio impedem que o mesmo esteja disponível para a descarbonização da indústria portuguesa", adianta a Zero, que espera a revisão da Estratégia Nacional para o Hidrogénio.

À Lusa, o responsável comercial e de comunicação da Rega Energy, João Rosa Santos, diz ser expectável que a construção da fábrica, na zona industrial Casal da Lebre, arranque este ano, assim que obtidos os licenciamentos, num investimento na ordem dos 100 milhões de euros.

"O prazo de execução é de cerca de 18 meses", afirma João Rosa Santos.