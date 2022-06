Fabricante chinesa BYD diz que vai fornecer baterias "muito em breve" à Tesla

A BYD, que produz baterias para os seus próprios veículos elétricos e híbridos, e está presente em mais de 200 países, lançou em 2020 a bateria Blade, baseada na tecnologia de fosfato de lítio de ferro (LFP), garantindo que é mais segura do que outras alternativas no mercado, por apresentar menor tendência para superaquecimento.

Até à data, a gigante chinesa CATL é a única empresa que fornece baterias LFP à Tesla, que as usa desde 2020 para os carros que fabrica na sua fábrica na cidade chinesa de Xangai.

Segundo a Tesla, cerca de metade dos veículos produzidos no primeiro trimestre foram equipados com baterias LFP, mais baratas do que as baterias de níquel-cobalto, normalmente usadas na Europa e Estados Unidos.

A Tesla possui fábricas de produção de automóveis e baterias nos Estados Unidos, China e Alemanha. No ano passado, a Tesla teve seu melhor ano, com a venda de 936.172 veículos.