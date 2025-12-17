Fabricante de chips MetaX estreia-se na bolsa de Xangai com valorização de 700%

As ações da empresa abriram a 700 yuan (84,7 euros) por unidade, muito acima do preço de subscrição fixado para a oferta pública inicial (IPO), de 104,66 yuan (cerca de 12,5 euros). Por volta das 10:30 locais (02:30, em Lisboa), os títulos chegaram a subir 755%.

A MetaX colocou no mercado mais de 40 milhões de ações, arrecadando o equivalente a 596 milhões de dólares (507 milhões de euros), na quinta maior operação do género na China continental este ano. A segunda maior foi protagonizada pela também fabricante de `chips` Moore Threads, que angariou cerca de 1.131 milhões de dólares (963 milhões de euros).

Segundo a imprensa local, o forte desempenho da MetaX foi impulsionado pelo entusiasmo gerado pela estreia recente da Moore Threads, cuja procura por parte dos investidores superou em 2.751 vezes o número de ações disponíveis. No caso da MetaX, o rácio foi ainda superior: 2.986 vezes.

Além da valorização em bolsa, ambos os casos refletem os esforços do Governo chinês em garantir autossuficiência tecnológica, uma prioridade estratégica perante a guerra comercial com os Estados Unidos e as restrições impostas à exportação de semicondutores avançados para o mercado chinês, que forçaram a Nvidia a reduzir a sua presença na China.

Nos últimos dias, a imprensa chinesa noticiou que Pequim estará a rejeitar os chips H200 da Nvidia - mais potentes do que os anteriormente autorizados por Washington - em favor de soluções nacionais, como as desenvolvidas pela MetaX.

Fundada em 2020 por antigos engenheiros da AMD, a MetaX utilizará os fundos angariados para financiar atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) de placas gráficas de alto desempenho, incluindo produtos orientados para aplicações em inteligência artificial.

O seu principal `chip` para computação geral, o C600, deverá entrar em produção em breve, após ter sido anunciado em julho. A geração seguinte, C700, ainda se encontra em fase de desenvolvimento.

Apesar do forte crescimento, a MetaX, tal como a Moore Threads, continua a registar prejuízos, prevendo atingir o ponto de equilíbrio financeiro apenas em 2026. Ainda assim, nos primeiros três trimestres deste ano, a empresa quadruplicou a sua faturação.