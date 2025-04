Fabricante de `chips` TSMC atinge recorde de vendas no primeiro trimestre

Este valor, superior às previsões dos analistas, representa um declínio de 3,3% em relação às receitas do quarto trimestre de 2024 e um salto de 41,6%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Só no mês de março, as receitas da TSMC totalizaram 285,957 mil milhões de dólares taiwaneses (7,927 mil milhões de euros), mais 46,5% do que no terceiro mês do ano passado, detalhou hoje a empresa em comunicado.

A empresa tecnológica, que vai divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre a 17 de abril, registou um lucro líquido de 1,17 biliões de dólares taiwaneses (32,434 mil milhões de euros) em 2024, um aumento homólogo de 39,9%, impulsionado pela procura de semicondutores avançados para sistemas de inteligência artificial.

A empresa anunciou no início de março um investimento de mais de 100 mil milhões de dólares (91 mil milhões de euros) nos Estados Unidos, uma medida que visa, em parte, melhorar as relações com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas de até 100% sobre os `chips` taiwaneses.

Embora o acordo tenha levantado suspeitas na ilha, tanto a empresa de tecnologia quanto o Governo taiwanês enfatizaram que a maior parte da produção de ponta da TSMC permanecerá em Taiwan.

De acordo com a TrendForce, a TSMC terminou o quarto trimestre de 2024 com uma quota de mercado global de fundição de semicondutores superior a 67%, muito à frente dos seus dois principais concorrentes, a Samsung da Coreia do Sul e a SMIC da China, cujas quotas de mercado ascendiam a 8,1% e 5,5%, respetivamente.