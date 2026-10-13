Fabricante de drones Tekever voa para Munique e contará com 15 pessoas na equipa inicial

De acordo com a mesma fonte, a equipa inicialmente terá maioritariamente engenheiros.

"O nosso compromisso com a Alemanha é de longo prazo e já demos um conjunto de passos para lançar bases sólidas para o futuro, com a criação da Tekever Alemanha, com o estabelecimento de uma equipa de engenharia que já está a contribuir para o desenvolvimento dos nossos produtos, e com o estabelecimento de parcerias locais com a Bundeswehr [Forças Armadas alemãs] e com o ecossistema tecnológico", acrescentou a mesma fonte, quando contactada pela Lusa.

Para o unicórnio, "mais do que anunciar montantes de investimento específicos, é importante gerar crescimento sustentável, assim como parcerias de confiança e valor a longo prazo" para os seus clientes.

A abordagem "baseia-se em investir antecipadamente, demonstrar capacidade, consolidar relações e expandir a nossa presença à medida que a procura dos clientes cresce. Foi o que fizemos no Reino Unido e em França, e é o que pretendemos fazer na Alemanha", remata fonte oficial.

A líder europeia no fornecimento de sistemas autónomos assentes em inteligência artificial (IA) refere que o lançamento da Tekever Alemanha marca "um passo significativo na expansão contínua da empresa pela Europa e reforçando o seu compromisso a longo prazo com os setores alemães da defesa, segurança e indústria", de acordo com o comunicado.

Esta expansão "surge na sequência da histórica ronda de financiamento da Série D da Tekever, no valor de 580 milhões de dólares, com uma avaliação de 6,4 mil milhões de dólares, o que confere um novo impulso ao investimento da empresa em capacidades avançadas de autonomia", segundo a tecnológica.

A Tekever já está a colaborar com as Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) para explorar o futuro das operações autónomas num vasto leque de missões, incluindo logística e apoio às forças armadas, refere a tecnológica.

"No âmbito da sua avaliação contínua das capacidades autónomas de próxima geração, a Bundeswehr recebeu o seu primeiro sistema aéreo não tripulado da Tekever", plataforma de carga pesada que "servirá de base para avaliar as vantagens operacionais das capacidades autónomas de longa autonomia e ajudará a definir futuros conceitos de operação em ambientes de missão cada vez mais complexos".

Com sede em Munique, a Tekever Alemanha vai funcionar como sede da empresa na região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), reunindo capacidades de engenharia, desenvolvimento de negócios e relacionamento com os clientes, e ao mesmo tempo, apoiando a colaboração local a longo prazo com parceiros industriais, tecnológicos e de investigação, segundo a tecnológica.

A Tekever Alemanha "representa um marco importante na nossa estratégia de crescimento europeia e reflete o nosso compromisso a longo prazo com a Alemanha", afirma o presidente executivo (CEO) da tecnológica, Ricardo Mendes, citado em comunicado.

A Tekever Alemanha faz parte da estratégia mais ampla da tecnológica para estabelecer operações nacionais sólidas em mercados europeus-chave, complementando a sua presença já existente em Portugal, no Reino Unido, em França, na Ucrânia e na Estónia.