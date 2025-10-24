Fabricante suíço de elevadores Schindler suprime 1.200 postos de trabalho

Esta redução de pessoal deve-se a uma reorganização das operações da Schindler na China, "devido à persistente fraqueza nesse mercado".

O corte afetou 1,7% da força de trabalho, embora o grupo não tenha especificado a distribuição geográfica dos dedpedimentos.

Os despedimentos afetaram especialmente a divisão de novas instalações, mas também a parte administrativa.

A empresa suíça, com uma força de trabalho de 68.800 funcionários em todo o mundo, está num processo de redução de custos indiretos a nível global.