Facebook muda de nome e apresenta novo conceito: o Metaverso

Será uma experiência imersiva onde o utilizador vai ser capaz de se sentir presente e sentir a presença de outros.



No Metaverso vai ser possível o trabalho remoto, interagir com a família e amigos, ir ao ginásio, comprar num mercado e até assistir virtualmente a um concerto.



A apresentação surge numa altura em que investigação jornalística acusa a empresa de sacrificar a segurança em prol do lucro.