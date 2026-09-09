Falha técnica no controlo aéreo provoca mais de 2.000 cancelamentos no Reino Unido
Mais de 2.000 voos foram cancelados em apenas dois dias no Reino Unido, na sequência de uma falha técnica que afetou o sistema de controlo de tráfego aéreo do país.
A empresa especializada em análise da aviação Cirium registou que, ao longo de terça-feira, 1.746 voos (903 partidas e 843 chegadas) foram cancelados devido ao incidente técnico.
Já hoje outros 327 voos (140 partidas e 187 chegadas) foram suspensos.
Neste sentido, durante o primeiro dia de interrupções, pelo menos 30% dos voos programados no Reino Unido foram cancelados, enquanto hoje a percentagem ronda os 5%.
O aeroporto mais afetado é o de Heathrow, em Londres, o de maior tráfego do Reino Unido e um dos mais movimentados da Europa, que, até ao momento, teve de cancelar 120 chegadas e 67 partidas previstas.
Dos mais de 300 voos suspensos hoje, pelo menos 190 pertencem a rotas da companhia aérea britânica British Airways, que afirmou que "com tantos aviões e tripulações fora do local, não lhes restou outra alternativa senão cancelar voos".
O responsável da operadora britânica de controlo de tráfego aéreo (NATS), Martin Rolfe, descartou hoje, em declarações à BBC Radio, que o problema técnico tivesse sido causado por um ciberataque, e garantiu que seria levada a cabo uma investigação "exaustiva" para esclarecer o que aconteceu.
Em agosto de 2023, mais de 700.000 pessoas sofreram atrasos ou cancelamentos nos voos devido a uma falha nos sistemas de processamento da NATS, enquanto em julho de 2025, outro "problema técnico" num centro de controlo próximo de Londres - resolvido em poucos minutos - afetou igualmente dezenas de rotas.
c/Lusa