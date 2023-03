Falhas de medicamentos. Mudar regulação europeia está entre as soluções

Foi uma das soluções apresentadas, esta manhã, durante a audição sobre a rutura de medicamentos, feita a pedido do PSD.



A falta de interesse comercial e os longos prazos de fabrico estão também entre as principais causas do problema.



Maria do Carmo Neves, presidente da associação, diz que é pertinente que haja mudanças ao nível da regulação europeia para gerir situações de crise como a que se vive.