Falta de eletricidade ainda afeta 1.800 dos 21 mil consumidores atingidos no Alto Minho

Segundo fonte da empresa, os 1.800 consumidores ainda sem eletricidade são dos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez e não há previsão para o restabelecimento.

O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima

Segundo fonte da empresa, a avaria aconteceu às 12:19 na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, cujas causas são ainda desconhecidas.