Família Trump já encaixou 283 milhões de euros com venda de criptomoedas `meme`

A criptomoeda `meme` do Presidente ($TRUMP), que ao contrário de meios de pagamento tradicionais não tem garantia fiduciária de uma entidade financeira, é comercializada `on-line` desde o início deste ano e a empresa de análise de blockchain Chainalysis calcula que desde então gerou mais de 320 milhões de dólares em taxas para os seus promotores.

Trump está agora a promover um evento em que participará pessoalmente no dia 22 de maio, e os 220 maiores detentores desta criptomoeda `meme` irão ao jantar, no clube de golfe de Trump na zona de Washington.

Os 25 maiores detentores participarão ainda numa receção onde poderão previamente conhecer Trump.

"Diga ao Presidente quantas moedas $TRUMP VOCÊ possui!", refere o site da moeda `meme`.

De acordo com a AP, a negociação da criptomoeda `meme` aumentou depois de o jantar ter sido anunciado pela primeira vez, tal como o preço.

A Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, nasceu após a crise financeira de 2008 como uma moeda digital que não deveria ser controlada por bancos ou governos.

As moedas `meme` de Trump podem ser negociadas num mercado descentralizado, sem intermediários.

Quando a criptomoeda $TRUMP foi lançada, os seus criadores libertaram inicialmente 20% do total planeado de 1.000 milhões de unidades.

Metade destes 20% foram vendidos diretamente ao público e a outra metade colocada numa `pool` de liquidez, uma espécie de bolsa.

De acordo com o site, da $TRUMP, a CIC Digital, parte da Trump Organization, e outra empresa recebem "receita de negociação derivada de atividades de negociação" das criptomoedas.

Através da `pool` de liquidez, os criadores das moedas `meme` de Trump ganham dinheiro cobrando pequenas taxas em cada operação.

A Chainalysis estima que os criadores da $TRUMP ganharam mais de 1,3 milhões de dólares em taxas de negociação na semana seguinte ao anúncio do jantar.

O valor da criptomoeda saltou de cerca de 9 dólares para cerca de 14 dólares logo após o anúncio.

Os restantes 80% das moedas meme de Trump, que ainda estão bloqueadas, foram alocadas à CIC Digital e a outra empresa.

Um acordo ético proíbe Trump de tomar decisões "quotidianas" na Trump Organization enquanto for Presidente e limita as informações financeiras sobre os negócios que podem ser partilhadas com ele.

Durante uma entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, Trump disse no fim de semana que não acompanhou as oscilações de preço da sua moeda `meme` e afastou a ideia de que estava a lucrar com a presidência.

Rejeitou ainda a sugestão de que abdicaria de quaisquer lucros obtidos com os seus empreendimentos com criptomoedas.

"Devo contribuir com todos os meus imóveis que possuo há muitos anos se subirem um pouco porque sou Presidente e estou a fazer um bom trabalho? Penso que não", disse Trump.

A equipa por detrás das criptomoedas de Trump tem tentado agressivamente promover a oportunidade de estar com o Presidente.

"Boas notícias! O Presidente Trump está a permitir que mais uma pessoa participe no Jantar com Trump", anunciou a conta oficial da moeda meme no X na semana passada, prometendo um lugar para "o melhor `meme` de $TRUMP".

Foram ainda prometidos aos quatro maiores detentores de moedas meme de Trump relógios de 100.000 dólares com o tema Trump.

Hoje, Trump está a organizar um evento de angariação de fundos "Crypto & AI Innovators Dinner", patrocinado pelo seu fundo eleitoral Maga, Inc., no seu clube de golfe nos arredores de Washington.

Um convite para o evento que circulou online instrui os convidados a pagar 1,5 milhões de dólares por pessoa para participar.

O fundo será obrigado a listar os doadores nas suas divulgações públicas regulares, mas a lei norte-americana não prevê exigência de divulgação para os compradores de moedas `meme`.

Os críticos da incursão de Trump nas moedas `meme`, que incluem vários democratas, dizem que a natureza pseudónima da criptomoeda dá a oportunidade de tentar influenciar indevidamente o Presidente através da compra dos seus ativos digitais.

O próprio site da moeda `meme` de Trump garante àqueles que se inscreverem no concurso que o seu nome legal completo e informações de contacto "nunca serão exibidos publicamente".