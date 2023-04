Famílias com três ou mais filhos passam a descontar menos IRS

Estão publicadas as alterações às tabelas de retenção na fonte para o segundo semestre. As taxas de retenção na fonte que vão vigorar a partir de julho não trazem mudanças para a maioria dos portugueses, mas no despacho publicado no Diário da República é anunciada a descida de um ponto percentual para titulares de rendimentos de trabalho dependente com três ou mais dependentes.